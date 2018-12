12 raisons expliquent le vieillissement accéléré du corps en hiver

7 / 12 artjazz/Shutterstock Vous mangez davantage de plats réconfortants Comme le dit l’adage, « Nous sommes ce que nous mangeons », et cela vaut aussi pour notre peau. Bien qu’il puisse être tentant de consommer des aliments plus copieux et plus caloriques lorsqu’il fait très froid, une peau saine a besoin de fruits et légumes frais. Karin L. Hermoni, responsable science et nutrition chez Lycored, recommande de manger une combinaison de différents phytonutriments naturels provenant de fruits, de légumes et d’épices, qui peuvent agir en synergie pour apporter davantage de bienfaits à votre corps et au plus grand de ses organes : votre peau. Optez plutôt pour ces aliments qui rajeunissent et hydratent les peaux sèches.

8 / 12 Yevhenii Beldiuhin/Shutterstock Vous prenez moins de soleil « Les taux de vitamine D et de vitamine K chutent en hiver et c’est pourquoi nous avons des cernes plus foncés sous les yeux, ce qui nous vieillit encore plus puisque nous avons la peau plus claire et plus transparente en hiver, explique Patricia Wexler, dermatologue à New York. Au lieu de se glisser sous une lampe bronzante, essayez d’appliquer un produit bronzant pour aider à redonner un peu de jeunesse et de couleur à votre peau pâle et fatiguée. Le soleil ne vous procure pas seulement un beau bronzage. Découvrez comment la vitamine D peut vous sauver la vie.