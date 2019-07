15 animaux à voir près des routes au Québec

Pour observer les animaux près des routes du Québec, il suffit d’ouvrir l’œil! Lors de vos balades en voiture, soyez alertes: vous pouvez y observer de nombreux animaux sauvages!

DEPLANQUE JOEL/Shutterstock

Le cerf de Virginie

Dans nos forêts du Québec, le cerf de Virginie (que l’on appelle à tort le chevreuil) est l’un des animaux les plus répandus. On estimerait qu’il y en aurait plus de 250 000 sur notre territoire. Les cerfs de Virginie sont les ennemis numéro 1 des véhicules, car ils sont la cause de la majorité des accidents impliquant un animal. Saviez-vous que si vous frappez un animal de plus de 25 kg, vous devez déclarer l’accident à la police? Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la liste des animaux à déclaration obligatoire.

