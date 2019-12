25 photos historiques des hivers d’autrefois

24 / 26

LIBRARY OF CONGRESS

Pas de frigo, pas de congélo

À l’époque, les produits que vous pouviez manger en hiver étaient souvent en conserve. La mise en bocal des fruits et légumes était le moyen le plus abordable et le plus fiable pour les conserver, mais on courait le risque de voir les étagères s’effondrer sous le poids de ces récipients lourds et fragiles.

La technologie des réfrigérateurs et des congélateurs était alors défectueuse et les prix étaient exorbitants – ils ne se sont répandus qu’après la Seconde Guerre mondiale. En 1939, lorsque cette photo a été prise, un réfrigérateur typique coûtait environ 240$, soit près de 4000$ en dollars constants.