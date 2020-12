13 erreurs de conduite hivernale qui pourraient vous mettre en danger

3 / 13

BACHTUB DMITRII/SHUTTERSTOCK

Oublier la mise au point

Avant la première (ou la prochaine) importante tempête de neige, demandez à votre concessionnaire de faire la mise au point d’hiver de votre auto. Doug Herbert, champion de vitesse et fondateur de l’organisation à but non lucratif de conduite préventive Put on the BRAKES, conseille une vérification complète de la batterie.

Le démarrage nécessite plus d’énergie par grand froid: à -18°C, une batterie d’auto perd près de 60% de sa capacité, et jusqu’à 35% à 0°C. Faites vérifier vos phares, vos essuie-glaces, les fluides et la pression des pneus qui peut chuter avec la température.

Méfiez-vous de ces réparations inutiles qui sont des arnaques fréquentes de mécaniciens.