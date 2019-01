Peau sèche : protéger son épiderme des attaques du froid

L’hiver EST la saison de la peau sèche : démangeaisons, desquamations, craquelures, saignements, rosacée, poussées d’eczéma. Voici comment protéger son épiderme contre les attaques du froid.

1 / 4

Albina Glisic/Shutterstock

La saison de la peau sèche

Démangeaisons, desquamations, craquelures, saignements, rosacée, poussées d’eczéma : les causes en sont multiples. Lorsqu’il fait froid, les molécules d’eau se condensent pour former de la glace ou de la neige plutôt que de rester en suspension dans l’atmosphère; l’air extérieur est donc plus sec.

À l’intérieur, le chauffage assèche l’air ambiant. Les personnes âgées souffrent davantage de la sécheresse et doivent prendre plus particulièrement soin de leur peau. Avec le temps, elle s’est amincie et elle produit moins de gras naturels.

Appliquez ces astuces de dermatologue pour prendre soin de votre peau en hiver.