9 recettes au four pour vous réchauffer pendant l’hiver

Marian Weyo/Shutterstock

Casserole de lapin au fenouil

La chair du lapin est pauvre en lipides et en cholestérol, riche en protéines et particulièrement digeste. Cette recette prouve que le lapin est aussi très facile à cuisiner et très goûteux. Le fenouil donne un arôme subtil à la recette. Pourquoi ne pas le mettre plus souvent au menu?