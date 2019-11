13 villes dans le monde qui sont magnifiques sous la neige

Portant le même nom que le magicien dans les Animaux fantastiques – Les crimes de Grindelwald –, avec des chutes de neige qui commencent en décembre et parfois même plus tôt Grindelwald est tout simplement magique. Ce village des Alpes suisses est un endroit idyllique. On peut y explorer la région de la Jungfrau et découvrir ses nombreuses activités de ski, de luge, de raquettes et de randonnées hivernales.

APHOTOSTORY/SHUTTERSTOCK

Harbin, Chine

Non, ce n’est pas un mirage: vous êtes vraiment devant une ville entièrement sculptée dans la glace: châteaux de glace, temples de glace, escaliers de glace et, bien sûr, sculptures de glace. C’est le plus grand festival de ce genre dans le monde et il se tient chaque année à Harbin, dans la région la plus au nord-est de la Chine – il est créé de A à Z à partir de blocs de glace taillés dans la rivière gelée Songhua. La nuit, les créations sont illuminées d’un arc-en-ciel de couleurs; on peut également s’y livrer aux sports d’hiver, à la pêche hivernale, et visiter un marché aux lanternes de glace (des bougies placées dans un bloc de glace sculpté).

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une «ville» au sens traditionnel du terme, c’est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de neige. Le festival commence fin décembre et se poursuit jusque début février.