20 expressions pour parler de la météo d’hiver

13 / 20

Alyaalya / Shutterstock

De la « sloche »

La « sloche » (ou « slush ») n’est pas celle que l’on vend dans les dépanneurs. Météorologiquement parlant, on parle d’une neige humide, lourde et fondante. Elle apparaît sur les rues et les trottoirs quand la neige fond ou encore quand de la pluie suit une précipitation de neige. Elle est souvent sale et brunâtre, car on y retrouve du sable, des abrasifs et des saletés diverses.

On peut aussi parler de « gadoue » comme le suggère l’Office québécois de la langue française. On pourrait aussi dire « névasse », mais ce terme n’est vraiment pas beaucoup utilisé.