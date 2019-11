9 trucs pour faire le plein d’énergie en hiver

Comment avoir plus d’énergie en hiver et lutter contre la fatigue? Nos experts vous livrent leurs meilleurs trucs!

DronG/Shutterstock

Des aliments pour faire le plein d’énergie

Certains aliments permettent d’augmenter votre niveau d’énergie et ainsi mieux lutter contre la fatigue ressentie en hiver. Les graines de citrouille et les graines de chanvre décortiquées sont remplies de bonnes graisses, de fibres et de protéines. Les matières grasses essentielles contenues dans ces graines fournissent de l’énergie à long terme pour maximiser le temps d’exercice. Les baies de Goji, riches en vitamines A, B, C, E et en potassium, sont utilisées depuis des milliers d’années dans la médecine chinoise. Elles amélioreraient la sécrétion des hormones surrénales qui contrôlent l’énergie. L’huile de noix de coco est un puissant énergisant contenant des triglycérides à chaîne moyenne, des graisses aisément brûlées par l’organisme, qui les utilise comme carburant. Si vous aimez les friandises, pensez aux macarons allégés en sucre, préparés avec du miel.

