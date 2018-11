6 trucs pour réussir votre bonhomme de neige à la perfection

4 / 6

Shutterstock

Roulez comme ceci

Rouler une boule de neige pour en faire un ballon gigantesque, c’est plus facile à dire qu’à faire. De plus, ce n’est pas nécessairement la technique idéale à enseigner aux enfants. Si vous décidez d’y aller de cette façon, donnez-vous une chance en tentant de créer la boule la plus grosse possible à l’aide de vos mains. Ensuite, déposez-la su sol et commencer à rouler jusqu’à l’obtention de la taille voulue. Une fois que la boule de base est faite, compactez de la neige autour afin de la solidifier au sol.

Cette sortie dans la neige vous donne des frissons? Consultez ces 7 réactions inusitées du corps humain en hiver.