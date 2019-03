50 secrets sur la santé que toute femme de 50 ans et plus doit connaître

4 / 50

Halfpoint/Shutterstock

Faire de l’exercice aujourd’hui peut réduire demain vos risques de démence sénile – et de beaucoup

C’est littéralement se remuer ou sombrer, principal message d’une étude publiée dans Neurology. Celle-ci montre que les femmes de 50 ans et plus, en pleine forme, abaissent de près de 90% leurs risques de souffrir quelques décennies plus tard de démence sénile, en comparaison des femmes plus ou moins en forme. « Ce sont des résultats prometteurs : ils montrent qu’en améliorant la condition cardiovasculaire d’une personne d’âge moyen, on peut retarder et même empêcher l’apparition de la démence sénile », note dans un communiqué de presse l’auteure de l’étude, Helena Hörder, titulaire d’un doctorat, de l’université suédoise de Gothenburg.

Elle nuance toutefois : « Cette étude ne montre pas un lien de causalité entre l’entraînement cardiovasculaire et le délai de la démence sénile – seulement une corrélation. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour voir si l’amélioration de la forme physique peut avoir un effet positif sur le risque de démence et aussi à quelle période de la vie il est le plus important d’être physiquement au sommet de sa forme. »

