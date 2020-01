10 des premiers signes de la maladie d’Alzheimer

Si vous ou l’un de vos proches éprouvez ces symptômes subtils, mais potentiellement graves: perte de mémoire, de concentration et confusion, consultez un médecin. Ils peuvent être les signes annonçant la maladie d’Alzheimer.

1 / 12

ESB Professional / Shutterstock

L’importance du dépistage précoce

Devant un pronostic grave et le manque flagrant de moyens pour traiter la maladie d’Alzheimer, un dépistage précoce peut sembler futile. Cependant, cette situation pourrait bientôt changer. Les recherches de pointe sur cette maladie se penchent sur le traitement des patients au premier stade avec des médicaments qui ralentissent la production de bêta-amyloïdes (protéines qui s’agglutinent en plaques nocives dans le cerveau). Les experts estiment que ces plaques amyloïdes apparaissent au moins dix ans avant les premiers signes de démence.

La Dre Reisa Sperling, directrice du Centre de recherche sur la maladie d’Alzheimer de l’hôpital Brigham and Women’s à Boston, a dirigé une recherche clinique intitulée A4 Study. Sa mission: évaluer des patients dont le cerveau était touché par la maladie d’Alzheimer, mais qui conservaient leurs facultés de réflexion et de mémorisation. Cette étude a fait le suivi de groupes choisis au hasard pour évaluer l’impact des médicaments sur la mémoire et les taux d’amyloïdes des sujets. «Quand la personne montre des troubles importants de la mémoire, elle a déjà une dégénérescence neuronale, explique-t-elle. Il faut détecter et traiter les gens beaucoup plus tôt.» Suivez ces conseils pour garder votre cerveau en santé.

Voici maintenant les signes à repérer.