Faire face au cancer du sein est inquiétant. Si tel est votre cas, vous avez sûrement plusieurs questions en tête. Voici les réponses à toutes les questions importantes que vous vous posez.

Quelles sont les personnes à risque de cancer du sein? La majorité des cancers du sein touchent les femmes de plus de 50 ans, et l’incidence de ce cancer augmente avec l’âge.

Lors du diagnostic, le cancer du sein est classifié selon son stade : de 0 (le plus petit) à IV (le plus sévère). Cette classification indique la taille de la tumeur et si des cellules malignes se sont disséminées dans le corps.

Le cancer du sein est la prolifération de cellules anormales qui forment une petite masse, ou tumeur. Environ 90 % des tumeurs malignes se trouvent dans deux endroits précis : dans les canaux galactophores, on parle de carcinome canalaire in situ (CCIS); dans la glande mammaire, il s’agit d’un carcinome lobulaire. Rarement, une tumeur se développe dans le tissu conjonctif.

Le médecin va tenir compte de votre âge et de votre état de santé, de la taille de vos seins, et aussi si vous êtes ménopausée ou pas. Vous aurez sans doute un mélange de chirurgie, de chimiothérapie, d’hormonothérapie et de radio-oncologie.

Le traitement optimal dépend de la taille de la tumeur, de l’agressivité du cancer et e sa localisation. On pensera à la chirurgie pour enlever une petite tumeur à un stade précoce, avec une guérison possiblement complète. Mais il y a aussi des options lorsque le cancer s’est répandu en dehors du sein.

Andrei_R/Shutterstock

Médicaments pour traiter le cancer du sein

Après la chirurgie d’un stade I, II ou III, vous verrez avec votre médecin si vous allez prendre des médicaments anticancéreux. La chimio et l’hormonothérapie peuvent détruire des cellules cancéreuses dans tout le corps : c’est ce qu’on appelle la thérapie systémique.

La chimiothérapie est importante pour le cancer du sein. Elle permet de longues rémissions, que vous soyez ménopausée, ou que vos ganglions lymphatiques soient atteints. Elle détruit aussi des cellules normales : votre médecin ne vous la recommandera pas si elle entraîne des risques importants pour votre santé. Il ne le fera pas non plus si votre cancer ne risque pas de se propager ou si vous avez plus de 70 ans.

La chimiothérapie commence généralement après la chirurgie pour environ trois mois. Si la tumeur est grosse (plus de 5 cm), la chirurgie peut être précédée de chimio et suivie de chimio. Une chimiothérapie prolongée donne de bons résultats quand les ganglions lymphatiques sont touchés. Consommez régulièrement de ces 11 aliments durant votre chimio pour en atténuer les effets secondaires.

Les cytotoxiques (agents chimiothérapeutiques) peuvent être donnés oralement, en intraveineuse ou en intramusculaire. Les effets secondaires varient : s’ils sont difficiles à supporter, demandez à votre médecin de changer de médicament. Les cocktails médicamenteux classiques sont cyclophosphamide, méthotrexate et 5-fluorouracil (CMF), ou Adriamycine et cyclophosphamide (AC). L’ajout de paclitaxel (Taxol) après AC diminue le risque de récurrence d’une tumeur à récepteurs hormonaux négatifs.

Si votre cancer est à récepteurs hormonaux positifs, vous recevrez une hormonothérapie (anti-estrogène) après la chirurgie, quels que soient votre âge et la taille de votre tumeur, que vous soyez ménopausée ou pas, que vos ganglions lymphatiques soient touchés ou non. Le traitement anti-estrogène peut empêcher votre estrogène naturel de stimuler les cellules cancéreuses à développer de nouvelles tumeurs.

Les médicaments utilisés alors sont des modulateurs sélectifs des récepteurs des estrogènes (SERM) : le tamoxifène (Nolvadex) empêche vos estrogènes de se fixer sur les récepteurs des cellules du sein et de stimuler la croissance du cancer. Il favorise la mort des cellules cancéreuses et diminue de 50 % le risque d’un nouveau cancer dans l’autre sein, et dans le reste du corps. Les études prouvent qu’il vaut la peine d’en prendre pendant cinq ans. Effets secondaires : bouffées de chaleur et pertes vaginales. Le tamoxifène est également utilisé contre les mutations génétiques BRCA1 et BRCA2.

Les inhibiteurs de l’aromatase (IA) sont une nouvelle chimiothérapie qui bloque l’action d’une enzyme (aromatase) essentielle à la production d’estrogènes. Ces nouveaux médicaments, dont l’anastrazole (Arimidex), sont efficaces chez les femmes ménopausées dont le cancer du sein est à un stade avancé.

L’ablation médicale ou chirurgicale des ovaires est un autre choix pour les femmes ménopausées porteuses de tumeurs à récepteurs hormonaux positifs. Elle arrête la production d’estrogènes, mais rend stérile. Dans le cas d’un cancer du sein agressif qui s’est propagé, on peut recommander le trastuzumab (Herceptin), un anticorps monoclonal. Il bloque la croissance des cellules cancéreuses dans 30 % des cas en ciblant la protéine HER2, abondante dans certaines tumeurs.

