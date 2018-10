Rides du visage : ce qu’elles essaient de vous dire

4 / 7

sruilk/Shutterstock

Vos os pourraient être plus fragiles

Vos rides pourraient également prédire votre risque d’ostéoporose. Des chercheurs de l’Université Yale ont étudié les rides du visage et du cou et la densité osseuse de 114 femmes dans la quarantaine et la cinquantaine. «Nous avons constaté que la gravité des rides de la peau est liée à une densité osseuse plus faible chez les participants à l’étude», indique dans un communiqué de presse Lubna Pal, professeure agrégée au département d’obstétrique, de gynécologie et de science reproductive à l’École de médecine de Yale. Essayez ces 8 moyens de lutter contre l’ostéoporose.

La raison pour laquelle les chercheurs pensent qu’il existe un lien est que la peau et les os dépendent tous deux du collagène, une protéine dont la production diminue avec l’âge. Des taux plus faibles de collagène pourraient être à la fois génétiques et dus à des facteurs liés au mode de vie, explique Omer Ibrahim.