Carence en vitamine D : 9 symptômes et signaux d’alarme

Vous êtes constamment malade, vous vous sentez souvent fatigué sans raison ou stressé? Vous pourriez souffrir d’une carence en vitamine D.

Seul un test de sang peut diagnostiquer une carence en vitamine D Vous marchez au soleil tous les jours, mangez bien et dormez assez… Mais il pourrait manquer quelque chose d'essentiel à votre santé: la vitamine D. Si elle est plutôt rare, une carence majeure de cette vitamine peut causer le rachitisme chez les enfants. Chez les adultes, une telle carence peut causer l'ostéomalacie (ramollissement des os). Si elles ne sont pas traitées, ces conditions médicales peuvent entraîner des douleurs osseuses et de la faiblesse aux muscles. Des recherches ont toutefois suggéré un lien entre des niveaux modérés de vitamine D et certains problèmes de santé. Parmi ces conditions, mentionnons notamment le diabète, l'arthrose et certains cancers. Voici donc quelques signes subtils, mais efficaces pour savoir que vous ne consommez pas assez de vitamine D. Si vous pensez souffrir de l'un de ces symptômes, parlez-en à votre médecin, qui vous recommandera probablement un test sanguin. Le test sanguin est en effet la seule façon de déterminer avec précision votre niveau de vitamine D. Vous pourrez discuter avec votre médecin des façons d'augmenter votre apport en vitamine D, notamment la prise d'un supplément. Suivez nos recommandations pour obtenir votre dose quotidienne de vitamine D.

Vous êtes constamment épuisé Vous n'absorbez pas assez de vitamine D? Vous pourriez vous sentir complètement épuisé, et ce, même si vous dormez suffisamment. «Il y a de plus en plus de preuves scientifiques qui montrent que les carences en vitamine D sont associées à la fatigue et aux troubles du sommeil», explique la docteure Catherine G. R. Jackson, professeure de kinésiologie et de science de l'exercice à l'Université de l'état de la Californie. Une étude publiée dans le North American Journal of Medical Sciences a révélé qu'une carence en vitamine D était monnaie courante chez les personnes qui se disent toujours fatiguées. Voyez les autres explications possibles de votre fatigue chronique.