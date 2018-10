5 / 10

AFRICA STUDIO/SHUTTERSTOCK

Hyperthyroïdie

La thyroïde est la glande responsable de la régulation de nombreuses fonctions métaboliques de l’organisme : rythme cardiaque, respiration, cycle de reproduction. C’est pourquoi, si vous avez le moindre doute sur la santé de cette glande, faites vérifier votre fonction thyroïdienne. Une thyroïde hyperactive produit des taux élevés d’hormones thyroïdiennes, ce qui peut entraîner des menstruations irrégulières ou la disparition de celles-ci. Les autres symptômes d’hyperthyroïdie comprennent : anxiété, hyperactivité, sensibilité aux températures élevées, tremblements et chute des cheveux.

La cause la plus fréquente d’hyperthyroïdie est la maladie de Basedow-Graves. Non traitée, elle entraîne l’exophtalmie (yeux saillants), des troubles de vision, des palpitations cardiaques et la perte de poids.

