Vous vous levez souvent la nuit pour uriner ? La cause en est peut-être le sel. Une étude européenne de 2017 a révélé que des hommes de plus de 60 ans qui avaient abaissé de 25 % leur consommation quotidienne de sel sont allés en moyenne 1,4 fois aux toilettes la nuit, contre 2,3 fois en moyenne auparavant.

Une enquête finnoise qui a suivi plus de 4600 sujets pendant 12 ans a établi que le risque de défaillances cardiaques était deux fois supérieur chez ceux dont le taux de sel urinaire était déjà le plus élevé au début comparativement à ceux dont il était le plus bas, et ce, même si leur pression sanguine était normale.

Le sel peut faire grossir

En 2015, des chercheurs de l’Université Queen Mary de Londres ont mis au jour une corrélation entre le sodium et l’obésité. Ils ont mesuré la natriurie (taux de sodium dans l’urine) de plus de 1200 sujets et consigné leur alimentation durant quatre jours. Ceux chez qui elle était élevée avaient plus de risques d’obésité même s’ils n’ingéraient pas plus de calories que les autres.

