12 choses à dire sur la ménopause

7 / 12 Gpointstudio/Shutterstock Que dire à votre entraîneur? Vous n’avez pas d’entraîneur? Bonne occasion d’en dénicher un! L’inactivité tend à aggraver les problèmes physiques de la ménopause tels que la prise de poids et le risque d’ostéoporose et de fracture.

À Vancouver, Kim Vopni a beaucoup de clientes ménopausées. Elle offre aux entraîneurs personnels un cours sur la santé des femmes axé sur la musculature des abdominaux. « Ce qui motive la plupart des femmes qui me consultent, c’est la prise de poids – surtout autour de la taille –, l’incontinence et le sentiment que l’entraînement n’est plus efficace. » Sa première intervention vise souvent le périnée. « Elles veulent s’entraîner, mais elles ont des fuites urinaires ou une descente d’organes. L’élasticité du tissu vaginal et vésical est altérée par la réduction des sécrétions hormonales, et cela implique un autre genre d’entraînement, explique-t-elle. On doit continuer à bouger, mais différemment. »

8 / 12 Photographee.eu/Shutterstock Les recommandations de l’entraîneuse L’entraîneuse leur recommande de consulter un physiothérapeute spécialiste du périnée et leur vante les mouvements hypopressifs renforçant les muscles involontaires profonds plutôt que les abdominaux. Il s’agit d’une série de positions simples, associées à une retenue de la respiration, qui dure de 10 à 20 minutes en tout. « Vous n’obtiendrez pas un ventre en tablette de chocolat, dit-elle, mais c’est ce qu’il y a de plus efficace pour corriger la posture, réduire le tour de taille, tonifier le ventre et prévenir la descente d’organes et l’incontinence. » Kim Vopni encourage souvent ses clientes à intégrer parallèlement des activités relaxantes, comme le yoga et la méditation, afin de combattre l’accumulation de graisse abdominale, facteur qui semble aggraver le risque de maladie cardiaque et de démence. Intégrez le yoga à votre quotidien avec ces 9 postures faciles. « L’un des meilleurs moyens de perdre cette graisse est d’atténuer le stress, précise-t-elle. Beaucoup de femmes en ont plein les bras quand arrive la ménopause : leurs enfants sont peut-être encore à la maison, leurs parents vieillissent, elles travaillent souvent à plein temps. Elles n’arrêtent pas de courir, donc leur taux de cortisol est élevé, leur glycémie également ; d’où les fringales de sucre qu’elles calment en grignotant de la nourriture pas très santé. »