8 vitamines et minéraux qui pourraient être une perte d’argent (et même être dangereux)

Vitamine B12 Dans la liste des aliments riches en vitamine B12, on trouve les poissons, les crustacés, le bœuf maigre et les céréales de petit déjeuner enrichies. C'est une vitamine dont les végétariens et les végétaliens ont tendance à ne pas avoir assez dans leur organisme. L'objectif est d'en consommer 2,4 microgrammes tous les jours. Plusieurs personnes âgées éprouvent des difficultés à absorber naturellement la vitamine B12 et peuvent bénéficier de nourriture enrichie ou de supplément. Occasionnellement, une carence — qui peut causer l'anémie et la démence — est un problème pour ces personnes, de sorte que de fortes doses de suppléments sous forme orale ou par des injections peuvent les aider à renverser le processus. Cependant, de fortes doses de B12 n'ont pas été prouvées pour prévenir les pertes cognitives et elles ne stimulent pas l'énergie. L'apport maximum tolérable pour la vitamine B12 n'est pas défini, car il n'y a pas d'évidence quant aux effets adverses à forte dose. En fin de compte: si vous avez 50 ans et plus ou si vous êtes végétalien ou végétarien, essayez de combler votre apport quotidien en vitamine B12, soit sous forme de suppléments, soit par des nourritures enrichies. Voici comment ce manque de vitamine B12 peut entrainer une dépression chez les végétariens.

Vitamine C La vitamine C se retrouve dans plusieurs fruits et légumes, par exemple, dans les agrumes et dans les melons. Les hommes adultes devraient en consommer 90 milligrammes par jour, tandis que les femmes devraient viser 75 milligrammes. Certaines personnes prennent des suppléments en guise de prévention contre le rhume. Une revue d'études contrôlées a démontré que la prise de suppléments en vitamine C régulière pouvait réduire la durée des symptômes, mais n'avait aucune incidence sur le nombre de rhumes dont une personne peut souffrir. Les fumeurs peuvent avoir besoin de vitamines supplémentaires en vitamine C. Il a été démontré que les personnes consommant beaucoup de vitamine C, de fruits et de légumes courent un risque plus faible d'avoir un cancer et de souffrir de maladies cardiovasculaires. Cependant, il n'est pas clair que les suppléments peuvent aider à prévenir ou à traiter ces maladies. En fin de compte: la plupart des gens n'ont pas besoin de suppléments C. Ne négligez pas les puissants bienfaits de la vitamine C sur votre santé.