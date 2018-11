17 mythes à déboulonner sur la mise en forme après 50 ans

7 / 17

Rawpixel.com/Shutterstock

Mythe 7 : Je me suis blessé(e), je dois attendre avant de recommencer l’exercice

Les médecins encouragent les personnes qui ont eu un remplacement du genou ou de la hanche à recommencer à bouger le plus vite possible : activer le plus possible la circulation sanguine va les aider à guérir plus vite.

Donc, si vous avez une blessure, parlez-en à votre médecin ou travaillez avec un professionnel qualifié pour vous remettre sur pied. « On ne compte plus les recherches indiquant qu’en adoptant un programme de mise en forme de base, on peut réduire la douleur de manière appréciable », souligne McCann.

« En travaillant sa force et sa souplesse, on aide à réduire l’hypersensibilité des articulations et on améliore leur lubrification. » Il renvoie aussi à des recherches démontrant que l’exercice parvient à réduire le stress psychologique et émotionnel exacerbé par la douleur.

