Mieux dormir: 20 choses à ne JAMAIS faire avant d’aller au lit

Vous souhaitez mieux dormir? Voici 20 habitudes à bannir de vos soirées pour profiter, enfin, de la nuit de sommeil dont vous rêvez.

MaryAbramkina/Shutterstock

Vous prenez de gros repas bien lourds

Manger tard le soir est peut-être une habitude réconfortante, mais sachez que votre tube digestif doit être au repos lorsque vous dormez… pas en plein travail! En fait, le processus de digestion (péristaltisme) est à son plus bas niveau pendant le sommeil, dit Robert S. Rosenberg, médecin spécialiste en médecine du sommeil et auteur du The Doctor’s Guide to Sleep Solutions for Stress & Anxiety (Le guide du médecin pour régler vos problèmes de sommeil dus au stress et à l’anxiété) aussi votre corps est-il pris au dépourvu lorsque vous avalez quelques tacos ou des pointes de pizza – il n’est pas préparé à absorber un tel volume.

Si vous avez faim avant de vous coucher, mangez peu, suggère Mark Buchfuhrer, directeur médical d’un centre du sommeil à Los Angeles. Et pour ceux qui ont des problèmes de vessie ou de prostate, évitez les liquides après le repas du soir (ou pendant cinq à six heures avant le coucher). En réduisant votre besoin de vous lever en pleine nuit pour aller aux toilettes – ce qui perturbe considérablement le sommeil – cela vous permettra de mieux dormir.

