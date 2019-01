Les thérapeutes et des bénévoles qui répondent aux appels sur les lignes d’aide portent secours tous les jours à des gens qui souffrent d’anxiété. Voici quelques-uns de leurs meilleurs conseils pour faire face.

1 / 9

KaptureHouse/Shutterstock

Trouvez une oreille empathique

Vous risquez d’être blessé par un interlocuteur qui pense que vous n’avez pas de raison d’être anxieux, que vos sentiments n’ont rien de sérieux, et cette opinion pourrait être renforcée par des membres de la famille et des amis bien intentionnés. Ils sont peut-être animés de bonnes intentions, mais cette attitude est totalement inutile en période d’angoisse et risque de vous faire éprouver de la culpabilité en plus de l’anxiété. Reconnaître le malaise de l’autre peut donner d’excellents résultats à long terme, assure Kate Mallow, qui gère un centre d’aide téléphonique. La phrase qu’elle utilise toujours ? «Vous avez le droit d’éprouver ce que vous éprouvez.» Cela valide le trouble que vous traversez et justifie ce que vous ressentez. Choisissez quelqu’un en qui vous avez confiance à qui vous pourrez vous confier.

Vérifiez avec ces 10 signes si vous êtes vous-mêmes empathique.