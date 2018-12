10 aliments qui vous font paraître plus vieux

4 / 10 Kutlayev Dmitry/Shutterstock Glucides transformés On vous l’a dit et répété : lors de la digestion, les glucides sont transformés en sucre pur, raison pour laquelle ils stimulent la production d’AGEs et affaiblissent l’intégrité des collagènes et de l’élastine de votre peau. Cela ne veut pas dire que les glucides doivent disparaître de votre alimentation. Les grains entiers, les fruits et les légumes peuvent rester. Par contre, le pain blanc, les pâtisseries et les céréales à déjeuner peuvent passer à la trappe. Troquez les glucides transformés pour des grains entiers grâce à ces astuces faciles.

Vin blanc Tous les aliments que nous avons vus jusqu'ici pouvaient avoir un impact sur votre peau, mais le vin blanc, lui, peut vous vieillir d'une autre façon : en endommageant vos dents. « L'alcool assèche la bouche. En diminuant la sécrétion de la salive, qui permet normalement d'éliminer les mauvaises bactéries, on risque de se retrouver avec des caries et des taches », indique Brian Kantor, dentiste à New York. On pourrait penser que la couleur sombre du vin rouge produit des taches plus marquées, mais Brian Kantor dit que c'est le contraire. « L'acide du vin blanc rend l'émail plus poreux et, à la longue, vous accumulez plus de taches. » Protégez vos dents en faisant tourner un peu d'eau dans votre bouche après chaque verre.