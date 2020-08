Les 7 meilleurs poissons à manger (et 5 qu’il faut éviter)

GOWITHSTOCK/SHUTTERSTOCK

À manger: les moules

Riches en fer, en sélénium et en vitamine B12, les moules sont aussi une bonne source de zinc, pauvres en calories et en gras, mais riches en oméga-3. «Le plus gros avantage des moules – à part leur valeur nutritive – est qu’elles sont faciles à cuisiner et que vous pouvez les assaisonner de mille et une façons, de dire Jenna Appel. Si vous cuisinez des moules à la maison, servez-les accompagnées de pain frais de blé entier pour tremper, qui vous fournira des vitamines B additionnelles, des minéraux comme le fer, le magnésium et le sélénium ainsi que des fibres alimentaires.»

Georgette Schwartz est d’accord pour dire que c’est un choix santé. «Faites-les cuire à la vapeur avec du beurre, de l’ail, du vin blanc et du sel de mer, dit-elle. C’est facile et ça goûte merveilleusement bon.» Lorsque vous mangez au restaurant, les moules sont habituellement une bonne option, affirme Alix Turoff. Elle explique que les restaurateurs préparent souvent les moules avec de l’huile d’olive ou du beurre, du vin blanc, des échalotes, de l’ail, du citron, du persil, du sel et du poivre, et parfois de la crème. «Il y a toutefois un bémol, dit-elle. Comme les moules sont parfois servies en entrée avec des frites, commandez plutôt la portion hors-d’œuvre et faites remplacer les frites par un légume ou une patate au four.»

