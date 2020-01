Thyroïde: 10 aliments que les spécialistes évitent – et 3 qu’ils aiment

3 / 14

ANA IACOB PHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK

Ils évitent… le chou frisé

Le chou frisé (ou kale) est un autre aliment santé populaire qui ne constitue peut-être pas le meilleur choix pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde. Le chou frisé est un légume crucifère, et tous les légumes de cette catégorie (ex.: le chou, le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles et le rutabaga) sont considérés comme des goitrogènes, substances qui perturbent la fonction thyroïdienne en interférant avec la manière dont la glande utilise l’iode, explique la Dre Rosenfeld. «Consommer trop de légumes crucifères peut rendre la thyroïde hyperactive ou hypoactive», dit-elle.

Le plus souvent, les personnes qui en mangent ont déjà des problèmes de thyroïde non diagnostiqués, et l’excédent de légumes crucifères vient faire pencher la balance. La cuisson les rend inoffensifs pour la thyroïde, mais comme le chou frisé se mange habituellement cru – dans des salades et des smoothies, par exemple –, ce peut être problématique. «Lorsque les gens mangent de grosses salades de chou frisé tous les jours, particulièrement lorsque leur niveau d’hormones thyroïdiennes est bas, cela peut affecter le fonctionnement de la thyroïde», déclare Cheryl Harris, diététiste et coach en nutrition à Fairfax, en Virginie.

