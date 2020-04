Maigrir sans se priver: 50 aliments minceur savoureux!

45 / 50 Shutterstock Les noix: un aliment prometteur pour favoriser la perte de poids En plus d’avoir un effet bénéfique sur l’humeur, les noix pourraient favoriser l’élimination de la graisse abdominale. Au cours d’une étude publiée dans Archives of Internal Medicine sur 1200 adultes, les sujets du premier groupe suivaient le régime méditerranéen en plus de consommer 30 g de noix par jour, ceux du second suivaient le même régime, mais prenaient 1 litre d’huile d’olive par semaine; le troisième groupe servait de groupe témoin. Si de plus amples recherches scientifiques sont nécessaires, ces effets seraient dus à leur teneur en fibres, en protéines et en bons gras, dont on pense qu’ils peuvent accroître la sensibilité de l’organisme à l’insuline. Comme ils sont riches en calories, il faut toutefois les consommer avec modération. On vous donne 30 raisons d’aimer les noix!

46 / 50 Shutterstock Le saumon: un aliment prometteur pour favoriser la perte de poids Le saumon pourrait nous aider à atteindre et maintenir un poids santé. «Nous avons observé que les oméga-3 réduisaient la masse adipeuse, bien que nous n’en connaissons pas encore les mécanismes exacts», dit Irne Mounro, chercheur à l’université de Newcastle et auteur d’une étude publiée dans le British Journal of Nutrition. Au cours d’autres études, on a découvert que les oméga-3 comblaient l’appétit et continuaient de rassasier deux heures après la consommation de poisson qui en étaient riches. Si de plus amples études scientifiques sont nécessaires pour comprendre l’impact des oméga-3 sur la perte de poids, la recherche semble indiquer que le saumon compte de nombreux bienfaits santé. En ce sens, essayez de consommer du saumon ou un autre poisson gras, par exemple du maquereau, du hareng ou du thon en boîte, au moins deux fois par semaine. Inspirez-vous de nos meilleures recettes pour cuisiner le saumon.