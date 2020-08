Graines de chia: 10 façons d’utiliser leurs super pouvoirs

ADRIAN_AM13/SHUTTERSTOCK



Plus riches en fibres et en protéines que les graines de lin et plus faciles à intégrer, les graines de chia arrivent au «top» des super graines. Contrairement aux graines de lin – que l’on doit moudre pour intégrer à notre alimentation – les graines de chia peuvent être utilisées entières.

Ces petites graines robustes offrent de nombreux avantages: elles contribuent au contrôle de l’hypertension artérielle, de l’hypercholestérolémie, du diabète et plus encore. Ajoutez dès maintenant ces super graines à votre liste d’épicerie et utilisez-les quotidiennement. Voici quelques suggestions créatives et délicieuses…

Apprenez-en plus sur les bienfaits et vertus minceur de la graine de chia.