10 / 20 Shutterstock Vous abusez des gâteries de petit format Si vous êtes incapable de vous arrêter après avoir mangé une mini portion de croustilles ou de biscuits, séparez-les de sorte à avoir une gâterie dans la voiture, au bureau et dans le sac de sport. Dans le cadre d’une étude néerlandaise, 59 étudiants ont reçu 9 petits sacs de croustilles (45 g) ou 2 grands sacs (200 g), à manger en regardant la télévision. Les participants qui étaient encouragés à faire attention aux calories ont été presque deux fois plus susceptibles de manger des croustilles provenant des petits sacs, et d’en consommer deux fois plus que ceux qui grignotaient les croustilles des grands sacs. « Ces petits sacs semblent innocents : il est possible que les gens fassent moins attention et ne surveillent pas la quantité consommée », explique le chercheur Rik Pieters, professeur de marketing à l’Université de Tilburg. Remplacez vos croustilles par ces collations savoureuses pour maigrir.

11 / 20 Shutterstock Vous consommez une quantité de glucides qui n’est pas adéquate Consommer des aliments qui contiennent une petite quantité de calories provenant des glucides peut aider à maintenir un poids corporel sain. Une étude effectuée par le Journal of the American Dietetic Association a permis de constater que les personnes qui absorbaient de 47 à 64 % (de 290 à 310 g) de leurs calories quotidiennes en glucides étaient moins susceptibles d’avoir un surplus de poids ou d’être obèses que celles qui consommaient un plus faible pourcentage de glucides. Les régimes qui sont trop faibles ou trop riches en hydrates de carbone sont plus difficiles à suivre jusqu’au bout, dit Anwar Merchant, chercheur et professeur associé d’épidémiologie à l’University of South Carolina. « Il vous faut inclure tous les groupes alimentaires importants, y compris celui des glucides, conseille la nutritionniste Aviva Allen. Les glucides complexes comme ceux des grains entiers, des légumineuses et des légumes constituent d’importantes sources de fibres, lesquelles sont essentielles dans le maintien de la régularité de la fonction digestive et dans le processus d’élimination du cholestérol excédentaire et du gras de notre organisme». Ces astuces vous aideront à consommer plus de grains entiers.