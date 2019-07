10 raisons pour lesquelles votre cerveau vous fait grossir

Ce qui rend en partie difficile la perte de poids, ce sont les aliments que vous choisissez pour y parvenir. Si vous prenez une pomme parce que c’est bon pour vous, mais que ce fruit vous donne des maux d’estomac, pourquoi ne pas faire l’effort de peler une mangue que vous mangerez avec plus de plaisir. Kaleigh McMordie suggère de considérer le fait de s’alimenter comme une expérience plutôt que comme une nécessité. Ce qu’elle veut dire, c’est qu’en prenant le temps de penser à ce que vous voulez réellement manger et en en faisant une expérience bien réfléchie, vous vous donnez l’occasion de confirmer et d’affirmer votre désir des aliments santé que vous avez envie de préparer et de manger, ce qui vous rend plus heureux à l’heure du repas.

Misez sur la gratitude

La gratitude envers les autres peut améliorer votre santé de mille manières, mais il est difficile d’éprouver de la gratitude envers soi-même. Quand vous êtes pris d’une frénésie alimentaire et que la culpabilité vous accable, la diététicienne Adina Pearson suggère d’adopter une attitude plus conciliante. « Ne trouvez-vous pas remarquable que notre cerveau lutte pour nous garder en vie ? dit-elle. Il est donc tout à fait naturel que si nous créons une pénurie alimentaire, nos mécanismes biologiques passent à la vitesse supérieure afin de conserver notre énergie et nous poussent à aller chercher des aliments très riches en calories – ou au moins des aliments que nous avons bannis de notre diète. Alors, si nous arrêtions tout simplement de nous rendre fous avec nos régimes et décidions d’écouter notre corps et de travailler avec notre appétit plutôt que de le combattre ? Je pense que les gens seraient bien plus heureux avec des corps de formes et de tailles variables qu’ils parviendraient à maintenir à un poids plus stable et en meilleure santé. »