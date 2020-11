Comment préparer le thé parfait (chaque fois!)

3 / 10

EUGENIO MARONGIU/GETTY IMAGES

Choisissez votre eau

«Le thé commence par l’eau, qui constitue l’élément permettant de faire ressortir le plein potentiel du thé», selon des gourous du thé chez The Republic of Tea. Qu’elle soit embouteillée, filtrée ou de source, l’eau fraîche donne un thé plus savoureux. Avec ses minéraux, ses produits chimiques et la tuyauterie qui la transporte, l’eau du robinet peut malheureusement altérer le goût de cette boisson chaude. À tel point que bien des gens s’arrêtent là et ne boivent que l’eau chaude.

Restez hydraté! Vous serez surpris de voir comment votre corps réagit quand vous buvez de l’eau.