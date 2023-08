Yulia Reznikov/Getty Images

Saviez-vous que les avocats et les concombres sont techniquement tous deux des fruits? Et comme si ce n’était pas assez pour vous faire reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur les aliments, les arachides font, elles aussi, l’objet d’un débat.Est-ce que les arachides sont des noix? Il s’avère qu’elles ne le seraient pas du tout.

Ça peut sembler complètement fou, mais les arachides constituent une sorte d’énigme en termes de catégorie d’aliment dans laquelle elles sont techniquement classées. Et elles ne sont pas les seules «noix» à semer la confusion: les noix de pin et les noix de cajou viennent également compliquer la tâche. Alors, les arachides sont-elles des noix, et que sont-elles si ce n’est pas le cas ? Essayons de clarifier les choses avec l’aide de deux expertes.

Est-ce que les arachides sont des noix?

Allons droit au but: les arachides sont-elles des noix? Techniquement, non. «Malgré ce que les gens en pensent, si quelqu’un définit les arachides par la façon dont elles sont cultivées, ce sont en fait des légumineuses et non des noix», explique la diététiste Sarah Schlichter. Ces «noix» dans une coque dure sont en fait des graines. Toutefois, à des fins culinaires et de recherche, nombreux sont ceux qui les considèrent comme des noix, selon le Peanut Institute.

Kristi Winkels, une diététiste spécialisée en allergies et en intolérances alimentaires, explique que les arachides sont techniquement des légumineuses parce qu’elles poussent dans la terre. Les noix, dit-elle, poussent techniquement dans les arbres.

Les arachides sont-elles des fruits à coque?

Puisque les arachides poussent dans la terre, cela signifie qu’elles ne sont pas des fruits à coque ou même des noix. «Les fruits à coque poussent dans les arbres», selon Sarah Schlichter. Les noix qui sont techniquement des fruits à coque comprennent les pacanes, les noisettes, les amandes, les noix du Brésil, les noix et les pistaches.

Ce qu’il y a d’intéressant au sujet des arachides, c’est que même si elles sont techniquement des légumineuses, Kristi Winkels affirme que leur composition ressemble davantage à celle des fruits à coque, comme ceux mentionnés ci-dessus, ce qui devient évident lorsqu’on jette un œil à leur valeur nutritive. Les arachides, d’autres légumineuses et les fruits à coque ont cependant une chose en commun: ils sont tous de bonnes sources de protéines végétales.

Qu’est-ce qu’une légumineuse exactement?

Maintenant que vous savez ce que sont des fruits à coque, qu’en est-il des légumineuses? «Les légumineuses sont des graines comestibles en cosses», précise Sarah Schlichter, ajoutant que les haricots et les pois en sont deux autres exemples. En plus d’être une bonne source de protéines végétales, les légumineuses sont particulièrement bonnes pour la santé du cœur car elles réduisent le risque de maladie cardiaque, d’AVC et de diabète de type 2.

Les deux expertes affirment que les arachides apportent assurément des bienfaits pour la santé. Une étude publiée en 2018 dans le Journal of the American College of Cardiology a révélé que les personnes qui mangeaient des arachides régulièrement présentaient un risque moins élevé de souffrir d’une maladie du cœur que celles qui n’en consommaient pas.

Quelles autres noix ne sont pas de vraies noix?

Le fait que les arachides ne sont finalement pas des noix a de quoi surprendre et vous amènera à vous demander quels autres aliments sont qualifiés à tort de noix. Kristi Winkels affirme que les noix de cajou sont également souvent classées à tort comme des noix.

«Techniquement, ce sont des drupes», précise-t-elle. Les fruits comme les cerises et les pêches sont des exemples de drupes, mais Sarah Schlichter dit que certains fruits à coque – notamment les amandes, les pistaches et les noix de coco – se retrouvent aussi dans cette catégorie.

Alors, qu’est-ce qu’une drupe exactement? C’est un fruit à noyau renfermant la graine. «Les noix contiennent à la fois le fruit et la graine de la plante», ajoute-t-elle.

Pourquoi tant de personnes sont-elles allergiques aux arachides?

Décider si les arachides sont des légumineuses ou des noix peut sembler arbitraire, mais en termes d’étiquetage alimentaire, la classification est prise au sérieux pour des raisons de sécurité. Selon le Département américain de l’agriculture, les arachides représentent l’une des allergies alimentaires les plus courantes aux États-Unis. Les fruits à coque sont également parmi les allergies alimentaires les plus courantes. «Ça explique pourquoi les fruits à coque doivent être identifiés comme tels sur les étiquettes des aliments aux États-Unis », de dire Kristi Winkels.

Mais puisque les arachides ne sont pas des fruits à coque, est-ce que les aliments qui en contiennent doivent être identifiés comme tels sur l’étiquette? La réponse est oui. Tout aliment contenant des arachides doit en faire mention sur l’étiquette. Kristi Winkels dit que si un produit alimentaire a été préparé dans une installation où il pourrait y avoir de la contamination croisée avec des noix ou des arachides, beaucoup de compagnies l’ajoutent volontairement sur l’étiquette même si elles n’y sont pas obligées.

À savoir pourquoi tant de personnes sont allergiques aux arachides, Kristi Winkels répond qu’une théorie veut que ce soit parce que les arachides sont consommées en très grandes quantités aux États-Unis. «Nous mangeons beaucoup d’arachides et de beurre d’arachide ici, ce qui pourrait expliquer pourquoi nous rapportons un nombre de cas plus élevé d’allergies aux arachides que les autres pays.» D’autres théories invoquent la génétique, des toxines dans le sol ou des systèmes immunitaires moins actifs.

Kristi Winkels affirme qu’il existe des recherches intéressantes démontrant qu’une exposition en bas âge aux arachides pourrait réduire le risque de développer une allergie. «C’est une découverte notable car pendant très longtemps on a dit aux parents de ne pas donner d’arachides à leurs enfants avant qu’ils aient environ 6 ans. Maintenant, il semble qu’il est préférable d’y exposer les enfants très jeunes», explique-t-elle, ajoutant qu’il vaut mieux en discuter d’abord avec son pédiatre.

Si vous êtes allergique aux arachides, à quoi d’autre pourriez-vous l’être aussi?

Malheureusement, la façon la plus courante d’apprendre qu’on est allergique aux arachides est de faire une mauvaise réaction après en avoir mangé, notamment une crise d’urticaire ou de l’enflure, des démangeaisons ou des picotements, un serrement de la gorge, de la difficulté à respirer, des problèmes digestifs ou une anaphylaxie; cette dernière constitue d’ailleurs une urgence médicale. «Les gens peuvent aussi consulter un allergologue pour subir un test cutané spécifique», explique Sarah Schlichter.

Autre raison de consulter un allergologue: les personnes qui ont des allergies aux arachides sont plus susceptibles d’être allergiques aux fruits à coque. Selon l’American Academy of Allergy Asthma & Immunology, 30% des gens qui sont allergiques aux arachides le sont aussi aux fruits à coque.

Saviez-vous que l’on peut devenir allergique aux arachides à partir de l’âge adulte?

Les arachides sont-elles bonnes pour la santé?

En l’absence d’allergie ou de sensibilité aux arachides, nos deux expertes diététistes appuient complètement leur intégration dans l’alimentation. «Les arachides sont une bonne source de protéines et de gras non saturés», déclare Kristi Winkels, qui fait état de deux nutriments particulièrement utiles pour maintenir la glycémie à un niveau stable.

«Les arachides offrent également un éventail de micronutriments, comme la niacine, le folate, l’acide pantothénique, la vitamine E, le cuivre, le magnésium et le manganèse, explique Sarah Schlichter. «Il n’y a aucune raison d’éviter les arachides si on n’y est pas allergique puisqu’elles sont extrêmement nutritives et faciles à intégrer dans à peu près n’importe quelle alimentation.»

Contrairement au statut arbitraire de noix ou de légumineuses des arachides, tout s’éclaire quand il est question de leurs bienfaits pour la santé. Tant que vous n’êtes pas allergique aux arachides, celles-ci constituent une excellente protéine végétale à avoir sous la main… et approuvée par les diététistes!

