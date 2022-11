Le diabète en quelques définitions

6 / 10

Dragon Images/Shutterstock

Définition du prédiabète

Vous avez peut-être déjà entendu le terme «prédiabète». Il survient lorsque les niveaux de glucose dans le sang d’une personne sont élevés, mais pas encore suffisamment pour être diagnostiqué comme diabète de type 2. Le prédiabète de type 1 n’existe pas. Environ 50% des personnes atteintes de prédiabète vont développer un jour le diabète de type 2.

Le diabète de type 2 n’est pas simplement une maladie due au mode de vie. D’autres facteurs de risque tels que l’âge (40 ans et plus), les antécédents familiaux et d’autres problèmes de santé augmentent également le risque de développer ce type de diabète. Alors qu’un mode de vie sain est bénéfique pour tout le monde, cela est particulièrement important pour les personnes qui sont à risque élevé en raison de facteurs génétiques ou héréditaires.

«Les personnes atteintes de prédiabètes ne sont pas, à mon sens, à surveiller, mais plutôt à traiter de manière intensive pour renverser l’évolution vers le diabète. Plus on agit tôt dans l’évolution de la maladie, plus il est facile de garder le taux de sucre dans le sang stable longtemps», ajoute Dr. Robitaille.

Pour réduire le risque de diabète de type 2, il faut modifier ses habitudes: consommer plus de fruits et de légumes frais et des produits céréaliers à grains entiers. Limiter la taille des portions et augmenter l’activité physique pour maintenir un poids santé sont également deux bonnes actions à entreprendre.

Assurez-vous de savoir comment prévenir le diabète et reconnaitre ses symptômes.