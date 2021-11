Ce qu’il faut savoir sur les valeurs nutritives du beurre d’arachides

BAIBAZ/SHUTTERSTOCK

Il y a tant de choses à aimer dans le beurre d’arachides. De sa texture à son goût unique, il est rempli de gras à base de plantes tout à fait sain. Qu’on l’aime crémeux ou croquant, quelles sont les valeurs nutritives du beurre d’arachides? Est-il acceptable d’en manger tous les jours?

Le beurre d’arachides est-il bon pour la santé?

Oui, mais avec modération. Deux cuillères à soupe de beurre d’arachides lisse (cette cuillérée que nous mangeons en préparant les rôties des enfants…) contiennent environ 188 calories et 3 grammes de gras saturés. Ces calories et ces matières grasses s’accumulent rapidement, mais le beurre d’arachide est également chargé de nutriments sains comme des protéines, du magnésium et du zinc.

Quels sont les avantages de manger du beurre d’arachides?

Un meilleur contrôle de la glycémie: tremper des tranches de pomme ou de céleri dans du beurre d’arachide est un excellent moyen de maintenir votre taux de glycémie stable. Le beurre d’arachides est faible en glucides et fournit à notre corps des protéines et des graisses saines. Selon le guide alimentaire canadien, le beurre d’arachide est une bonne source de graisses monoinsaturées, qui peuvent stabiliser la glycémie et abaisser le cholestérol.

Un cœur en santé: la consommation d’arachides et de beurre d’arachides a été associée à une baisse de la tension artérielle et à une baisse du taux de cholestérol. Les arachides sont également riches en vitamines saines pour le cœur comme la vitamine E et le magnésium.

Un système immunitaire fort: évitez les petits rhumes de cet hiver simplement en tartinant votre rôtie matinale de beurre d’arachides. Ses niveaux élevés de zinc et de vitamine B6 soutiennent votre système immunitaire. Faites le plein de vitamine C avec ce smoothie aux arachides et au cacao pour un hiver loin de la grippe saisonnière.

Le beurre d’arachides est-il bon pour la perte de poids?

Que les amateurs de beurre d’arachides se réjouissent! Cette gâterie a été liée à la perte de poids. Une étude menée en 2018 et publiée dans le European Journal of Nutrition a révélé que la consommation de noix (comme les arachides) réduit le risque de surpoids et d’obésité. Cela peut être dû au fait que les arachides et le beurre d’arachides augmentent le sentiment de satiété, vous aidant à cesser de grignoter entre les repas.

Quelle portion de beurre d’arachides journalière est saine?

Bien que le beurre d’arachides regorge de nutriments sains, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Tenez-vous en à deux cuillères à soupe lorsque vous mangez du beurre d’arachide en sandwich ou encore, lorsque mélangé à de l’avoine. Ces recettes de boules d’énergie contiennent des tonnes de saveurs et de protéines dans chaque bouchée.

Comment acheter du beurre d’arachides

Il est temps de sortir vos lunettes de lecture, car cette minuscule étiquette nutritionnelle vous dira tout ce que vous devez savoir sur les meilleures marques de beurre d’arachides. Recherchez des marques naturelles à base d’arachides… tout simplement. De nombreuses marques intègrent trop d’huile et de sucre pour rehausser le goût, ce qui ajoute des tonnes de calories et de matières grasses. Oh, et surtout, si vous lisez «huile hydrogénée» sur l’étiquette, n’achetez pas cette marque. Ces huiles sont liées aux maladies cardiaques et à d’autres maladies chroniques.

