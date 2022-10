11 bienfaits de la poire sur votre santé

La poire est un fruit à très haute densité nutritive et aux multiples bienfaits. Elle est riche en eau, en fibres, en minéraux (potassium, calcium et magnésium), en vitamines (A, B, C et E) et en antioxydants (flavonoïdes et acides phénoliques).

Puisque c’est la peau de la poire qui est la plus riche en fibres, il ne faut surtout pas la peler. Jetez un œil aux 13 autres fruits qui ne doivent pas non plus être épluchés .

La poire réduit le risque de diabète

Selon une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition et menée auprès de plus de 200 000 Américains, une consommation plus élevée de fruits riches en anthocyanines – particulièrement la poire, la pomme et le bleuet – est associée à un risque plus faible de souffrir du diabète de type 2. Comme l’indice glycémique de la poire est faible, ce fruit contribue à stabiliser la glycémie. La poire fait partie de notre palmarès des aliments contre le diabète.