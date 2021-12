5 causes de carence en fer

3 / 6 Si vous êtes végétarienne ou végétalienne Les Diététistes du Canada recommandent aux végétariennes de manger une plus grande quantité de fruits, de légumes, de céréales, de noix et de haricots contenant du fer afin d’obtenir des quantités suffisantes de ce nutriment. « Toutefois, les végétariens qui font déjà des choix alimentaires judicieux ne présentent pas une incidence plus élevée de carence en fer que les non-végétariens », explique Vesanto Melina, une diététiste de Langley, en C.-B., qui se spécialise en nutrition végétarienne et végétalienne et est coauteur d’un document sur les régimes végétariens de Diététistes du Canada et de l’American Dietetic Association. De combien de fer avez-vous besoin? Femmes de 19 ans à 50 ans* : 18 mg/jour Femmes 51 ans + et hommes 19 ans +* : 8 mg/jour Femmes enceintes 19 ans +* : 27 mg/jour Femmes qui allaitent 19 ans +* : 9 mg/jour *Les végétariens doivent absorber presque le double de la quantité quotidienne recommandée de fer aux non-végétariens, car le fer non humique qu’ils consomment n’est pas absorbé aussi bien par le corps que le fer contenu dans la viande.

4 / 6 Si vous présentez une mauvaise absorption du fer Une absorption insuffisante du fer peut être liée à une consommation insuffisante d’aliments riches en fer ou à l’ingestion d’aliments qui nuisent à la façon dont votre corps absorbe ce minéral essentiel. « Parce que le fer est absorbé dans l’intestin, une faible absorption pourrait aussi être causée par un problème digestif, comme la maladie cœliaque non traitée ou la colite, » dit Ehman. Une étude de 2010 publiée dans le Journal international de recherche sur la nutrition et la vitamine suggère que les personnes obèses peuvent ne pas être en mesure de bien absorber le fer. Et l’absorption peut être bloquée chez ceux qui prennent de grandes quantités d’antiacides, tels que la ranitidine, ou des médicaments inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), tels que l’oméprazole ou d’ésoméprazole.