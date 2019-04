16 aliments que vous gardez trop longtemps au garde-manger

5 / 16

Studio Mars/Shutterstock

Les noix et les graines

Les noix et les graines, qui sont remplies de protéines et de bons gras, constituent l’une des meilleures collations de mi-journée. Question fraîcheur, toutefois, vous devrez consommer celles non décortiquées comme les amandes et les arachides dans un délai de quelques semaines à quelques mois. « Les noix et les graines contiennent généralement une grande quantité d’huile, et cette huile commencera à rancir dans votre garde-manger après deux mois », explique Tryg Siverson, chef, cofondateur et directeur culinaire de Feel Good Foods à INSIDER.

Les signes de rancissement incluent une odeur d’herbe ou de peinture ainsi qu’une apparence sombre ou huileuse. Pour une durée et une fraîcheur optimales, mettez les noix et les graines dans un sac de congélation transparent et conservez-les au réfrigérateur jusqu’à 12 mois. Par ailleurs, vous ne devriez jamais mettre ces aliments au réfrigérateur.