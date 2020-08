Le fer permet au corps et à l’esprit de bien fonctionner. Malgré tout, la carence en fer est le trouble nutritionnel le plus répandu dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Nommée anémie ferriprive, la carence en fer se caractérise principalement par un manque de globules rouges dans le sang et touche plus de 30% de la population mondiale. Voici 12 aliments plus riches en fer que les épinards, à ajouter à votre menu.