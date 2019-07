8 thés et tisanes à cultiver dans votre jardin

Cultiver: La menthe est un couvre-sol que quiconque (même les plus mauvais jardiniers) peut réussir à cultiver, mais c’est une plante invasive, aussi cultivez-la dans un pot ou dans un endroit où vous êtes sûr qu’elle ne prendra pas d’assaut le reste du jardin. Elle existe en plusieurs variétés: menthe verte, menthe chocolat, menthe orange, menthe gingembre et menthe pamplemousse. Choisissez bien vos préférées!

Si vous êtes à la recherche d’une boisson stimulante et rafraîchissante sans caféine, la menthe est un excellent choix. On s’en sert aussi pour soulager les maux d’estomac.

Cette herbe, indigène aux États-Unis, était utilisée dans la médecine traditionnelle des Amérindiens Oswego pour traiter une longue liste de maladies. La tisane que l’on fait à partir de ses fleurs est souvent appelée «thé d’Oswego», et peut soulager les symptômes d’indigestion et de syndrome prémenstruel (SPM) , les flatulences et la fièvre. Les fleurs on un délicat goût d’orange (semblable à la bergamote orange que l’on retrouve dans le thé Early Grey.

Melica

Cynorrhodons (fruits de l’églantier)

Le cynorrhodon est le réceptacle rouge et charnu qui est à la base de la fleur de l’églantier et du rosier. Ce «fruit» contient les graines de la plante et il est 20 fois plus riche en vitamine C que l’orange, quoique son contenu vitaminique décline rapidement lors des processus de séchage, infusion, conservation, etc. Quoi qu’il en soit, les cynorhodons peuvent être bénéfiques pour votre santé de la même façon que d’autres aliments riches en vitamine C, et peuvent stimuler votre système immunitaire.

Cultiver: L’églantier (et ses cynorrhodons) est plus difficile à cultiver que les autres plantes à thé, mais c’est une vivace et, si vous en prenez soin, il repoussera année après année. Pour que les cynorrhodons puissent arriver à maturité, vous devez laisser les fleurs fleurir et mourir sur la plante: il n’est donc pas question d’en faire des bouquets!

Boire: Hachez ou écrasez les cynorrhodons frais ou séchés pour en faire des tisanes. Quand l’infusion est prête, faites couler la tisane dans une passoire pour éliminer les graines et les poils des fruits.