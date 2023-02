Ce qu’il faut savoir sur le diabète de type 1

Pixel-Shot/Shutterstock

Ce qu’est le diabète de type 1

Le diabète de type 1 résulte de l’absence de sécrétion d’insuline par le pancréas, qui serait due à un virus ou à une réaction auto-immune incitant l’organisme à attaquer ses propres cellules pancréatiques (pancréatite, fibrose kystique, cancer du pancréas…).

L’insuline étant une hormone transportant le glucose (sucre) présent dans le sang à toutes les cellules du corps, il s’agit d’une fonction primordiale puisque ce dernier constitue le carburant de l’organisme.

Comme les réserves d’insuline diminuent, les cellules étant privées de glucose, ce dernier s’accumule alors dans le sang. L’organisme essaie de se débarrasser de cet excès par les reins, son système habituel de filtration. En conséquence, on se sent faible, on a le sentiment d’être affamé, on a fréquemment besoin d’uriner et on a toujours soif. D’ailleurs, si on ne boit pas suffisamment, on risque la déshydratation. Il est donc important de connaître les signes de déshydratation.

Personnes à risque et diabète pancréatique

Ce n’est pas toutes les maladies pancréatiques qui conduisent au diabète. Toutefois, il y a une association entre le diabète et la fibrose kystique, essentiellement liée à la destruction du pancréas. Plus le pancréas est détruit de façon importante, plus grand est le risque de développer un diabète. C’est ce qu’on appelle le diabète pancréatique qui fait partie de la grande famille des diabètes résultant d’autres maladies, explique Dr Yves Robitaille, fondateur du Centre de Médecine Métabolique de Lanaudière.

«Bien que la cause du diabète de type 1 reste inconnue, on considère que les personnes ayant des antécédents familiaux de diabète sont exposées à un risque plus élevé de développer la maladie», explique Dr Robitaille.

Il y a une fausse conception voulant que le diabète soit causé par une surconsommation de sucre ou qu’il résulte d’une mauvaise alimentation ou d’un manque d’activité physique.

Néanmoins, il est possible de développer les deux types de diabètes en même temps, soit le type 1 et le type 2. Avec la montée de l’obésité et le vieillissement de la population, on voit apparaitre chez les personnes qui ont le diabète de type 1, des caractéristiques d’un diabète de type 2. «Ces personnes portent l’acronyme de diabète 1b ou sont caractérisées d’un double diabète», note Dr Robitaille.

«Il existe également des cas de ‘’Latent autoimmune diabetes in adults (LADA)’’, une sorte d’hybride entre les portraits caricaturaux des diabètes de type 1 et de type 2», ajoute-t-il.

Hyperglycémie vs hypoglycémie

Lorsque le taux de glucose sanguin est élevé, on parle d’hyperglycémie. De nombreux problèmes de santé peuvent en résulter. Ainsi, les vaisseaux sanguins et les nerfs peuvent être attaqués, entraînant l’insuffisance rénale, la cécité, la cardiopathie et d’autres complications. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent donc prendre de l’insuline à vie.

Si le taux de glucose sanguin est faible, on parle alors d’hypoglycémie. Il est alors judicieux de consommer un aliment ou une boisson contenant du sucre, par exemple du jus d’orange ou une friandise chocolatée. Sur le long terme, une alimentation équilibrée et de l’exercice régulier seront d’une aide précieuse pour la régulation de la glycémie.

À titre indicatif, le taux de glycémie dans le sang devrait être de 90 à 130 milligrammes par décilitre (mg/dl) avant de manger et de 100 à 140 mg/dl au coucher. Jetez un oeil à quoi manger pour stabiliser son taux de glycémie.

Traitement du diabète de type 1

Les personnes atteintes du diabète de type 1 doivent impérativement mesurer leur taux de glycémie dans le sang à quelques reprises durant la journée. S’il est trop élevé, elles doivent s’injecter de l’insuline. La quantité administrée est déterminée par le poids, le régime alimentaire, le mode de vie, l’état de santé général et divers autres facteurs.

L’insuline étant détruite par les sucs digestifs, on ne peut la prendre par voie orale; elle doit être administrée sous forme d’injection.

Dans la majorité des cas, on prescrit de l’insuline à action rapide à prendre avant de manger et de l’insuline à action prolongée à s’administrer entre les repas et durant la nuit.

Bien que le diabète ne se guérisse pas, en veillant soigneusement à ce que la glycémie reste stable, les risques de complications sont nettement réduits. Alors que vous soyez diabétique ou pas, savoir certaines informations sur la glycémie pourraient vous sauver la vie.

Changements dans le mode de vie

Contrairement aux personnes atteintes de diabète de type 2, l’obésité est rare chez celles qui souffrent du type 1. Toutefois, l’exercice reste le meilleur moyen de maintenir son poids et conséquemment de diminuer ses besoins en insuline. En effet, lorsque le corps est actif, la demande de glucose augmente; l’organisme utilisera d’abord celui qui est dans le sang.

Il faut planifier ses injections de manière à éviter de faire de l’exercice au moment d’un pic insulinique, sinon la chute drastique de glycémie peut s’avérer dangereuse. C’est la raison pour laquelle il est préférable d’éviter de faire de l’exercice lorsque sa glycémie est de plus de 300 mg/dl ou de moins de 100 mg/dl.

Il est également déconseillé de s’injecter de l’insuline à proximité des muscles et de consommer des glucides (pain, pâtes, patates) 30 minutes avant la séance d’activité physique.

Porter un bracelet ou un médaillon médical indiquant que l’on est diabétique peut aussi être pertinent. En cas d’urgence, l’équipe médicale aura cette information en main.

Certaines personnes, plutôt que de se piquer régulièrement un doigt, emploient un lecteur de glycémie en continu. Grâce à un petit capteur implanté sous la peau, cet appareil mesure la glycémie en continu. Le diabétique reçoit une alerte dès que son taux de glycémie sort de la normale.

Garder à l’œil les niveaux de sucre dans le sang à l’aide d’un lecteur de glycémie est un élément important dans la gestion du diabète. Mais que signifient les chiffres sur un glucomètre?

Questions à poser à un médecin quand on reçoit un diagnostic de diabète

Parmi les nouvelles formes d’insuline, y en a-t-il une qui me conviendrait?

Étant donné mes antécédents médicaux, devrais-je prendre des mesures particulières pour éviter les complications diabétiques?

Quel genre d’exercice serait le plus adéquat pour moi?

