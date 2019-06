Prédiabète et diabète: symptômes et prévention

10 / 31

oneinchpunch/Shutterstock

Vous mangez des aliments à haute teneur en gras et très sucrés

Si vous êtes grand amateur d’aliments à haute teneur en gras, d’aliments sucrés et que vous en mangez régulièrement, vous constituez une victime potentielle du prédiabète et diabète. «Les gens ne pensent pas nécessairement que leur alimentation et les aliments de réconfort et leurs aliments ordinaires les mettent à risque», déclare le Dr Stewart Harris. Mais si vous prenez l’habitude de manger des aliments frits, de boire des sodas, de noyer la salade sous la vinaigrette et de prendre un second morceau de gâteau, vous augmentez vos chances de prendre du poids, ce qui augmente l’insulinorésistance et vos risques de diabète. Vous pouvez aussi développer un taux de cholestérol élevé et de l’hypertension artérielle, des problèmes que présentent les diabétiques et qui sont associés aux maladies cardiaques. Essayez de manger vos aliments préférés en portions plus petites.