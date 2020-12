Découvrez les chiots de ces 20 races de chiens

7 / 20

KALYPSOWORLDPHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK

Rottweiler

Ah! Quoi de plus adorable que le petit museau d’un bébé Rottweiler! Ce chiot est une véritable réserve d’amour concentré. Son corps trapu et musclé atteindra de 43 à 61 kg, et le mâle est plus lourd que la femelle. Le mâle est calme et aux aguets, toujours à l’affût d’une menace pour la maison ou la famille. La femelle est un peu plus réservée et affectueuse. Ils doivent être élevés avec fermeté et constance, ce qui exige du temps et qui est un prérequis pour adopter cette race de chien.

