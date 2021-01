20 / 36

VERGANI FOTOGRAFIA/SHUTTERSTOCK

Chat: Ce que tu penses compte pour moi

Dans le cadre d’une étude publiée par Animal Cognition en 2015, on a fabriqué un accessoire surprenant et légèrement inquiétant (pour un chat): un ventilateur électrique décoré de rubans. Quand les chats sont entrés dans la pièce avec leur maître, 79% d’entre eux ont observé en alternance l’objet et leur maître – manifestement pour voir s’il en avait peur. On a demandé à la moitié des propriétaires de chats de s’avancer avec assurance près du ventilateur et, à l’autre, de donner des signes de nervosité et de s’en éloigner. Ce dernier groupe a vu ses chats chercher la sortie en bien plus grand nombre.

