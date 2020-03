Les meilleures races de chiens pour votre famille

Y a-t-il une curieuse odeur de poisson dans l’air? Si tel est le cas, le golden retriever sera le premier à l’identifier. Son flair est très développé; aussi est-il un chasseur-rapporteur hors de pair. Il rapporte aussi facilement qu’il respire et se jettera énergiquement à l’eau pour aller chercher un oiseau mort ou blessé. Son bonheur, c’est de rapporter des objets à son maître. Très intelligent, le golden retriever est facile à dresser. C’est un chien calme, gentil et loyal, autant de qualités qui en font un chien idéal pour la famille.

Affectueux et intelligent, l’épagneul King-Charles est un chien d’agrément qui convient aux familles où se trouvent de jeunes enfants. Son long poil doit être brossé et peigné tous les jours pour le débarrasser des poils morts ou feutrés. Il faut lui nettoyer régulièrement les oreilles avec de l’ouate imbibée d’une eau savonneuse douce. Il faut aussi nettoyer le pourtour de ses yeux avec de l’eau bouillie.

L’épagneul King-Charles a peut-être connu sa plus grande popularité sous Charles II, mais il était depuis longtemps le chien préféré des cours européennes. On disait que les dames de la cour se réchauffaient en hiver en cachant ces petits chiens sous leurs énormes jupes. Un épagneul King-Charles a également réconforté la malheureuse reine Marie Stuart durant ses derniers jours et est resté près d’elle, même après sa mort sur l’échafaud.

Le roi Charles II aimait tellement ses épagneuls qu’on lui reprochait de s’occuper plus d’eux que des affaires de l’État. Le roi en possédait un vaste chenil et il les amenait partout où il allait. C’est la passion qu’il nourrissait à leur égard qui donna son nom à cet épagneul.

Le labrador retriever, un chien de choix pour les familles

S’il y a une tâche à accomplir, vous pouvez compter sur le labrador retriever pour y voir. On l’a utilisé comme chien guide, chien de guerre et chien de police; il est aimé et respecté partout dans le monde. Avec sa belle robe satinée, le labrador est aussi magnifique que courageux et laborieux. Et c’est un nageur exceptionnel qui n’hésite pas à se lancer dans l’eau glaciale.

Les labradors faisaient autrefois partie de l’équipage des bateaux de pêche de Terre-Neuve. Ils étaient entraînés à sauter à l’eau quand le bateau s’approchait du rivage; ils saisissaient alors dans leur gueule les extrémités des filets et nageaient vers le rivage où des membres d’équipage vidaient les filets de leurs poissons.

Une patience, une intelligence et une gentillesse exceptionnelles ont fait des labradors des chiens vivement appréciés par les familles et les enfants.

Ce chien robuste a une excellente santé. Sa fourrure courte et dense aux poils très serrés doit être brossée de temps à autre pour la débarrasser de la poussière et des poils morts qui pourraient autrement former des plaques feutrées. Si le Labrador ne fait pas assez d’exercice, il est susceptible de prendre du poids. Or cela peut aisément se produire parce que c’est un chien qui a un appétit vorace.

Fait amusant: les labradors peuvent être dressés dès l’âge de six mois.

