7 faits insolites sur les animaux

mike.payne/Shutterstock

Les manchots parcourent de grandes distances au sol

Bien que tous les manchots puissent se dresser sur leurs courtes pattes et avancer en se dandinant, certains d’entre eux, comme le manchot Adélie, le manchot à jugulaire et le manchot empereur, avancent plus rapidement en glissant sur leur abdomen tout en se propulsant au moyen de leurs pieds et de leurs ailes.

Vous serez étonné d’apprendre que les manchots mâles font partie des pères du royaume animal qui prennent leur rôle à coeur!