La meilleure température à l’intérieur de la maison pour votre animal de compagnie

KucherAV/Shutterstock

La température idéale pour les oiseaux

Les oiseaux domestiques proviennent essentiellement des Tropiques et ne supportent pas les basses températures. Un oiseau qui a froid gonfle ses plumes, cache son bec sous son aile et s’accroupit pour se réchauffer. La température doit toujours se situer entre 19°C et 30°C pour nos amis ailés. Ils mangent plus en hiver pour conserver leur chaleur. Assurez-vous qu’ils aient toujours de la nourriture à leur disposition. La nuit, recouvrez leur cage d’une housse.

