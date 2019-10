18 races de chiens hypoallergènes

C’est un chien de chasse, actif et plein d’énergie. Cette race qui aime plaire est assez facile à entraîner, mais les chiots et les jeunes ont besoin de beaucoup d’exercice tous les jours. Ils sont parfaits pour un maître ou une famille actifs. L’entretien de l’épagneul d’eau irlandais n’est pas exigeant: il suffit de brosser leur manteau hypoallergène et hydrofuge toutes les deux à trois semaines et couper leur poil tous les deux mois.

Terrier Kerry Blue

Le terrier Kerry Blue est un animal vif, qui s’adapte bien et qui est à la fois gardien et compagnon. La plupart des Kerry Blue veulent être avec leur maître: ils vous suivront dans toutes vos activités. Ils ne perdent pas leurs poils et sont donc hypoallergènes, mais il faut les brosser à fond une fois par semaine et leur tailler un peu la fourrure toutes les quatre à six semaines.

En plus du toilettage hebdomadaire, il est bon de leur donner un bain de temps à autre pour qu’ils restent propres et soient beaux. N’utilisez pas de sèche-cheveux quand vous lavez votre chien! S’ils pouvaient parler, ça serait l’une des vérités que les chiens et les chats aimeraient vous dire.