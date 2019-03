Animaux

100 noms populaires pour un chiot

Une grande partie du plaisir d’acquérir un chiot consiste à lui trouver un nom. On peut s’inspirer d’un livre, d’un jeu qu’on aime, ou d’un livre de prénoms pour bébés… Le site rover.com vient de publier les noms de chiens les plus populaires. En voici 100 (50 féminins et 50 masculins) pour vous aider à choisir celui de votre nouveau compagnon.

1 / 100 Maija Luomala/Shutterstock 50. Winnie C’est le 50e nom le plus populaire pour une femelle. En anglais le nom signifie « belle » et aussi « blanche et douce ». Il irait bien à un lévrier de couleur blanche; les chiens de cette race sont doux, tranquilles et gracieux. Trouvez la meilleure race de chien pour votre famille.

2 / 100 EvaHeaven2018/Shutterstock 50. Gunner Ce 50e nom en popularité pour un chiot mâle convient à un chien de chasse endurant comme le braque allemand à poil court, le labrador ou le springer spaniel anglais. Il conviendra aussi à un chien qui fonce après la balle qu’on lui lance. Pensez aussi à Gachette pour un nom français équivalent. Avant d’adopter un chien de refuge, assurez-vous de savoir ces 12 choses.