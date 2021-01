13 choses à savoir avant d’utiliser du CBD pour animaux

5 / 14

Dzmitry Sarmont/Shutterstock

Il existe peu d’études sur les effets du CBD chez les animaux

Il existe actuellement deux études publiées sur les effets du CBD chez les animaux et qui portent sur les effets du CBD dérivé du chanvre sur les chiens: l’une s’est penchée sur l’utilisation du CBD pour l’ostéoarthrite canine et l’autre pour les crises d’épilepsie. Les deux études ont fait ressortir des bienfaits, explique la technicienne et conseillère vétérinaire ReAnna Cornell. Dans l’étude sur l’ostéoarthrite publiée dans Frontiers in Veterinary Science, l’huile de CBD a réduit la douleur chez les chiens et leur a permis d’être plus actifs.

Parallèlement, la seconde étude du Journal of the American Veterinary Medical Association a démontré que le CBD réduisait la fréquence des crises d’épilepsie. D’autres études étant présentement en cours, des données supplémentaires sont attendues bientôt.