Pourquoi les chiens se lèchent-ils les pattes?

Problèmes de comportement

Le chien peut exprimer l’ennui ou l’anxiété en se léchant les pattes, selon la West Suburban Humane Society. Ne vous fiez pas aux apparences: même les chiens les plus énergiques peuvent parfois s’ennuyer. Et les chiots qui semblent calmes peuvent, dans certaines circonstances, devenir anxieux.

Consulter un dresseur de chiens ou un spécialiste du comportement canin peut aider à résoudre la cause profonde du léchage. Et plus tôt vous le traiterez, plus il vous sera facile de le corriger, ajoutent les experts.

