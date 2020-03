10 vrais métiers pour les chiens

Pour le chien, être le meilleur ami de l’homme n’est qu’un loisir: son activité principale peut consister à protéger sa communauté ou à prodiguer un soutien affectif aux personnes vulnérables. Voici des métiers pour les chiens à prendre au sérieux!



2 / 10

LAURIE EPSTEIN/COURTOISIE NATIONAL GEOGRAPHIC

Chiens de détection

Si votre ami à quatre pattes a un don particulier pour flairer les problèmes, il pourrait devenir une recrue de choix comme Stella, une chienne de détection dont les brillants états de service sont aussi évoqués dans la série Doggy Defenders. Assistante de la police d’État de Virginie, ce chien de Saint-Hubert peut suivre des pistes à l’odorat, aider à sauver un randonneur égaré, et même prendre la voie des airs en hélicoptère – tout cela dans une journée de travail ordinaire.

Comme les chiens policiers, les chiens de détection ne reçoivent pas vraiment de salaire. Et, d’après le groupe Search and Rescue Dogs of the United States (Chiens de détection et de sauvetage des États-Unis), le rôle de maître-chien de détection et de sauvetage est le plus souvent un engagement bénévole.

Avant d’adopter, assurez-vous de connaître les meilleures races de chiens pour votre famille.